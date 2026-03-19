Британія та Італія найбільше в Європі відчули наслідки закриття Ормузької протоки

Блокування Ормузької протоки створює проблеми для транспортування сирої нафти, скрапленого газу та добрив і відчутно впливає на європейські країни. За даними Віденського інституту ланцюгів постачання, Центру науки про складність та Делфтського університету, найбільше із держав-членів ЄС постраждала Італія.

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що кожного року країна купує з країн Перської затоки товарів майже на 9,8 мільярда доларів. З них близько 4,4 мільярда — за скраплений газ з Катару, а ще 3,2 мільярда — за пропан.

Бельгія також "під великою загрозою". Найбільше це стосується Зебрюгге, через який щороку імпортують катарський скраплений газ на суму близько 5,8 мільярда доларів. Крім того, через порт Антверпен проходить значна частина торгівлі діамантами з ОАЕ.

Зокрема, згідно з даними, Велика Британія щороку імпортує з країн Перської затоки товарів на 12,9 млрд доларів і є найбільш постраждалою країною в Європі. Натомість Німеччина та Франція мають економіку, яка менш залежить від окремих країн.

ФРН щороку імпортує з країн Перської затоки товарів приблизно на 5,7 мільярда доларів, причому більша частина — 4,2 мільярда доларів — надходить з Об’єднаних Арабських Еміратів. Говорять насамперед про імпорт суден, яхт та промислового обладнання. Катар постачає товарів на 0,6 мільярда доларів, здебільшого через продаж пропану та спеціальних газів.

Як інформують у виданні, співавтор дослідження Стефан Турнер пояснив, що економічний ефект залежатиме від того, як довго триватиме іранська блокада. Якщо вона затягнеться більше ніж на чотири тижні, затримки у світових постачаннях можуть збільшуватися.