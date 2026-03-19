Трамп запроваджує заставу $15 тисяч для віз громадянам 50 країн

19 березня 2026, 13:19
Трамп запроваджує заставу $15 тисяч для віз громадянам 50 країн
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Нові правила почнуть діяти із 2 квітня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові правила для громадян 50 країн, які планують подати заявку на в'їзд до Сполучених Штатів. Відтепер іноземні громадяни повинні будуть внести заставу в розмірі 15 000 доларів для отримання туристичної або ділової візи B1/B2.

Як повідомив представник Державного департаменту на умовах анонімності агентству Reuters, нові правила набирають чинності 2 квітня. До програми додано 12 країн, зокрема Камбоджу, Ефіопію, Грузію, Гренаду, Лесото, Маврикій, Монголію, Мозамбік, Нікарагуа, Папуа-Нову Гвінею, Сейшельські острови та Туніс.

Раніше до списку вже входили 38 країн, переважно африканських, включаючи Алжир, Анголу, Бангладеш, Кубу, Непал, Нігерію та інші. Чиновник уточнив, що внесені гроші будуть повернуті тим, хто дотримається умов візи або взагалі не поїде до США.

За словами представників Білого дому, мета програми — запобігти перевищенню терміну дії віз та посилити внутрішню безпеку країни. Програма також є частиною ширшої жорсткої імміграційної політики Трампа, яка включає депортації, анулювання віз і “грін-карт”, а також перевірку дописів у соцмережах.

Правозахисні організації вже засудили нові заходи, наголошуючи на обмеженні прав на належний судовий розгляд та свободу слова. Критики наголошують, що мігранти, які допомагають американській економіці, лікують пацієнтів і збирають урожай, тепер опинилися під ризиком дискримінаційних заходів.

У червні минулого року Трамп видав заборону на в'їзд, яка повністю або частково заблокувала громадянам 19 країн в’їзд до США з міркувань національної безпеки. Представники Держдепартаменту заявляють, що програма візових застав вже зменшила кількість людей, які порушують терміни перебування в країні.

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється