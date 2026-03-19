Трамп запроваджує заставу $15 тисяч для віз громадянам 50 країн

Нові правила почнуть діяти із 2 квітня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові правила для громадян 50 країн, які планують подати заявку на в'їзд до Сполучених Штатів. Відтепер іноземні громадяни повинні будуть внести заставу в розмірі 15 000 доларів для отримання туристичної або ділової візи B1/B2.

Як повідомив представник Державного департаменту на умовах анонімності агентству Reuters, нові правила набирають чинності 2 квітня. До програми додано 12 країн, зокрема Камбоджу, Ефіопію, Грузію, Гренаду, Лесото, Маврикій, Монголію, Мозамбік, Нікарагуа, Папуа-Нову Гвінею, Сейшельські острови та Туніс.

Раніше до списку вже входили 38 країн, переважно африканських, включаючи Алжир, Анголу, Бангладеш, Кубу, Непал, Нігерію та інші. Чиновник уточнив, що внесені гроші будуть повернуті тим, хто дотримається умов візи або взагалі не поїде до США.

За словами представників Білого дому, мета програми — запобігти перевищенню терміну дії віз та посилити внутрішню безпеку країни. Програма також є частиною ширшої жорсткої імміграційної політики Трампа, яка включає депортації, анулювання віз і “грін-карт”, а також перевірку дописів у соцмережах.

Правозахисні організації вже засудили нові заходи, наголошуючи на обмеженні прав на належний судовий розгляд та свободу слова. Критики наголошують, що мігранти, які допомагають американській економіці, лікують пацієнтів і збирають урожай, тепер опинилися під ризиком дискримінаційних заходів.

У червні минулого року Трамп видав заборону на в'їзд, яка повністю або частково заблокувала громадянам 19 країн в’їзд до США з міркувань національної безпеки. Представники Держдепартаменту заявляють, що програма візових застав вже зменшила кількість людей, які порушують терміни перебування в країні.