На виборах у Вірменії партія Пашиняна набрала понад 57% голосів

путін погрожував Єревану "українським сценарієм", однак виборці підтримали курс на зближення з ЄС.

Партія "Громадянський договір" прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здобуває перемогу на парламентських виборах із понад 50% підтримки виборців.

Про це свідчать попередні результати після підрахунку голосів із 1924 із 2005 дільниць, які публікує вірменська служба "Радіо Свобода".

Партія Пашиняна набирає 50,07% голосів і отримує 64 депутатські мандати зі 105. Друге місце посіла "Сильна Вірменія" з 23,35% і 29 мандатами, третім фінішував блок "Вірменія" з 9,86% і 12 місцями у парламенті. Явка склала 58,97%, у голосуванні взяли участь майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих виборців.

Пашинян вже заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Позачергова виборча кампанія відбувалася в умовах безпрецедентного зовнішнього тиску з боку російської федерації. Загострення відносин між країнами розпочалося після того, як у 2025 році Єреван ухвалив закон про євроінтеграцію та задекларував курс на зближення з Європейським Союзом. У відповідь на це кремль запровадив суворі торговельні обмеження, заблокувавши імпорт вірменського алкоголю, сільськогосподарської продукції, риби та квітів. Крім того, Пашинян офіційно заявив, що Вірменія не є союзником росії у питанні війни проти України, та підтвердив надання гуманітарної допомоги Києву.