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Масштабна пожежа в Норвегії знищила понад 100 будинків

18 липня 2026, 10:14
Масштабна пожежа в Норвегії знищила понад 100 будинків
Фото: firtka.if.ua
Через стихію евакуювали кілька сотень мешканців.

У норвезькому муніципалітеті Драммен масштабна пожежа охопила житловий квартал, знищивши понад сотню будинків. 

Про це інформує національна громадська телерадіомовна організація Норвегії NRK.

Станом на вечір 17 липня рятувальникам не вдалося повністю локалізувати займання. Полум'я поширилося на десятки таунхаусів і прилеглу територію.

За словами керівника поліцейської операції Фроде Престхуса, вогонь знищив понад 50 житлових одиниць.

Через пожежу влада евакуювала кілька сотень мешканців. Загиблих або людей із тяжкими травмами наразі не зафіксовано.

Під час гасіння один пожежник отримав легкі травми, ще кільком людям медики надали допомогу на місці.

Для боротьби з вогнем залучили всі доступні пожежні підрозділи Східної Норвегії та шість пожежних вертольотів. Через проведення рятувальної операції над районом тимчасово заборонили польоти, зокрема безпілотників.

Причини виникнення пожежі поки що встановлюють. Поліція також закликала громадян повідомляти правоохоронців, якщо вони не можуть зв'язатися з кимось із мешканців постраждалого району.

 
пожежаНорвегія

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