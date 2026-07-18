Туск відреагував на заяву Зеленського щодо історичних питань із Польщею

Польський прем’єр заявив про готовність до "серйозного та дружнього діалогу" з Україною після слів президента Зеленського про нові кроки у відносинах двох країн.

Польский прем’єр-міністр Дональд Туск привітав рішення президента України Володимира Зеленського щодо розвитку українсько-польських відносин.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Туск заявив, що Варшава готова до "серйозного та дружнього діалогу" з Києвом щодо питань, які об’єднують країни, а також тих, у яких між сторонами залишаються розбіжності.

"Із задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", – зазначив польський прем’єр.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових кроків у відносинах із Польщею. Зокрема, йдеться про історичні питання, відкриття архівних матеріалів, а також проведення пошукових та ексгумаційних робіт на Волині.