У Франції через аномальну спеку за тиждень померли майже 3000 людей

Найбільше постраждали люди старшого віку.

У Франції через рекордну спеку наприкінці червня за тиждень зафіксували майже 3000 смертей у регіоні Іль-де-Франс, що включає Париж та його околиці.

Про це повідомляє Le Monde.

У період із 22 по 28 червня смертність у регіоні перевищила очікуваний рівень на 122%. Це означає близько 1565 додаткових смертей порівняно з типовими показниками.

Загалом за цей період в Іль-де-Франс померли майже 3000 людей – майже вдвічі більше, ніж за звичайних умов.

Найбільше від наслідків спеки постраждали люди віком понад 65 років. На них припало 82,4% усіх випадків смерті, пов’язаних із хвилею високих температур.

Французьке агентство громадського здоров’я зазначає, що реальні масштаби наслідків спеки можуть бути ще більшими, оскільки остаточні дані збирають поступово.

Попередні оцінки, оприлюднені на початку липня, свідчили про понад 2000 додаткових смертей по всій Франції. Однак тоді розрахунки базувалися лише на електронних свідоцтвах про смерть і порівнювалися з попереднім тижнем, який також був спекотним.

Нові підрахунки враховують повніші дані, зокрема паперові свідоцтва про смерть, а порівняння проводилося із середнім рівнем смертності у звичайний період.

Медики наголошують, що наслідки спеки можуть проявлятися не лише одразу – окремі випадки погіршення здоров’я та смерті через зневоднення чи перегрів можуть виникати через кілька днів після завершення найвищих температур.