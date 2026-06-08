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Європейські союзники України висунули кремлю нові вимоги щодо миру

08 червня 2026, 08:16
Європейські союзники України висунули кремлю нові вимоги щодо миру
facebook.com/KeirStarmer
Лідери висунули п'ять умов для будь-якої угоди з москвою, включно з гарантіями безпеки та збереженням заморожених активів росії.

Велика Британія, Німеччина та Франція закликали путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню в Україні. Спільну заяву лідери зробили після термінової зустрічі з Зеленським у Лондоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч відбулася за ініціативи прем'єра Кіра Стармера і стала прямою відповіддю на дії кремля: минулого тижня путін повністю відхилив мирні пропозиції України, після чого цими вихідними відбулася чергова суттєва ескалація. Зокрема, Україна звинуватила російські війська у завданні удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля. росія своєю чергою заявила про пошкодження мосту, що забезпечує логістичний доступ до окупованого Криму.

Макрон, Мерц і Стармер рішуче засудили безперервні російські ракетні атаки на українські міста та порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Польщі та Румунії, під час масованих обстрілів України.

Згідно з офіційним звітом за підсумками зустрічі, будь-яка майбутня угода з путіним буде неможливою без п'яти ключових умов: повного припинення бойових дій на всіх ділянках фронту, початку переговорів на поточній лінії зіткнення без зміни міжнародно визнаних кордонів силою, надання Україні залізобетонних гарантій безпеки з розгортанням багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до повної компенсації збитків Україні, а також захисту стратегічних інтересів Європи у майбутній архітектурі безпеки.

Зеленський за підсумками зустрічі повідомив, що поінформував Стармера про потреби України, зокрема в додаткових ракетах до систем ППО та захисті енергетики напередодні зими. "Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих", – додав президент.

НімеччинаФранціявійнаВладімір ПутінЕмануель МакронБританіяВолодимир ЗеленськийКір СтармерФрідріх Мерц

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