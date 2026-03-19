Посланець Трампа знову прибув до лукашенка

Вашингтон хоче звільнити понад тисячу людей з білоруських вʼязниць.

Посланець американського президента Джон Коул прилетів у Мінськ та зустрівся з місцевим диктатором Аляксандром лукашенком у рамках місії, спрямованої на переговори щодо звільнення політичних в'язнів. У ході зустрічі лукашенка заявив, що хоче поговорити про війни в Ірані та Україні.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що моя точка зору на глобальні проблеми, особливо на ситуацію на Близькому Сході, буде важливою для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів. І я готовий відверто обговорити це питання", — заявив Лукашенка Коулу.

Трамп доручив Коулу спробувати звільнити понад 1100 білорусів, які зараз перебувають за ґратами через політичну або правозахисну діяльність. Про це повідомляли білоруські правозахисники.

Попередні переговорив призвели до звільнення понад сотні політвʼязнів, включаючи лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького та опозиційних політиків Марію Колеснікову та Віктора Бабарико. Натомість США частково зняли санкції з білорусі.

Американські чиновники повідомили Reuters, що Вашингтон також сподівається мірою віддалити лукашенка від путіна. білоруська опозиція вважає цю спробу безглуздою, але висловлює вдячність за звільнення політвʼязнів. лукашенка заявляв, що готується "велика угода" між США та білоруссю, але вона не буде підписана за рахунок відносин з росією.