Польща планує заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років

Уряд Польщі планує заборонити користування соціальними мережами дітям до 15 років. Законопроєкт передбачає штрафи для платформ і обов’язкову перевірку віку користувачів. Варшава може вступити в конфлікт із найбільшими американськими технологічними компаніями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Польща просуває нове законопроєкт, підготовлений правлячою Громадянською коаліцією, який заборонить доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років. Документ передбачає штрафи для платформ, якщо їхні сервіси залишатимуться доступними для молодших користувачів. Також компанії будуть зобов’язані перевіряти вік своїх клієнтів.

Міністерка освіти Барбара Новацька в інтерв’ю Bloomberg заявила, що розмір штрафів ще обговорюється. Вона очікує, що закон набуде чинності до початку 2027 року.

"Ми бачимо, що психічне здоров'я дітей та молоді погіршується, ми бачимо зниження їх інтелектуальних здібностей", — заявила Новацька. За її словами, уряд змушений діяти, оскільки платформи “не дотримуються власних правил” і не забезпечують належної перевірки віку.

Ініціатива може посилити напруження у відносинах зі США, з огляду на позицію президента Дональда Трампа та його союзників серед технологічних компаній. Проте Новацька наголосила, що не розглядає законопроєкт у геополітичному контексті.

"Чесно кажучи, хто є власником тієї чи іншої платформи, це абсолютно другорядне питання", — підкреслила Новацька.

Міністерка додала, що уряд має діяти на випередження: "Ми повинні вживати превентивних заходів, а не гадати, чи та чи інша країна подивиться на це певним чином. Я вважаю, що захист дітей в інтересах кожної країни".

Нагадаємо, у грудні Австралія стала першою країною, яка заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років. У січні Франція підтримала перше читання законопроєкту про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Після розгляду в Сенаті закон може набрати чинності, ставши першою повною забороною у Європі.

Уряд Іспанії також пропонує заборонити доступ неповнолітнім до 16 років до соціальних мереж та змусити платформи перевіряти вік користувачів.