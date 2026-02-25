Підземні маршрути до ЄС: Польща заявляє про нову тактику міграційного тиску з боку рф і білорусі

За даними польських прикордонників, у 2025 році вже виявлено чотири такі об’єкти.

росія та білорусь, ймовірно, залучили фахівців із Близького Сходу для облаштування підземних тунелів, якими нелегальних мігрантів переправляють на територію Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними польських прикордонників, у 2025 році вже виявлено чотири такі об’єкти. Один із тунелів мав складну інженерну конструкцію з бетонними укріпленнями, що свідчить про професійний підхід до його будівництва. У прикордонній службі зазначають, що масштаби і технічний рівень споруд значно відрізняються від раніше зафіксованих випадків.

Військові експерти вважають, що подібні технології характерні для угруповань, які діють на Близькому Сході. Колишній сапер британської армії припустив, що до створення таких тунелів могли бути причетні спеціалісти з досвідом будівництва підземних комунікацій у зонах конфліктів.

У Варшаві розцінюють використання підземних переходів як новий етап гібридного тиску на ЄС. Зокрема, у грудні минулого року через 60-метровий тунель під кордоном намагалися пройти близько 180 осіб. Польська сторона наголошує, що перехід до таких складних схем свідчить про ефективність наземних укріплень та посиленого контролю.

Крім підземних маршрутів, білорусь, за інформацією польських чиновників, застосовує й інші методи провокацій, зокрема запуск повітряних куль у напрямку повітряного простору країн НАТО.

Аналітики вважають, що подібні дії спрямовані на дестабілізацію ситуації в Європі та створення додаткового політичного тиску на країни, які підтримують Україну.