ЗАЕС втратила зв'язок з основною лінією живлення

МАГАТЕ просить про перемир'я.

Запорізька АЕС втратила зв'язок з лінією електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Станом на зараз найбільша атомна станція Європи тримається лише на одній резервній лінії для зовнішнього електропостачання. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок переговорів з Україною та рф щодо встановлення локального перемир'я, щоб забезпечити можливість ремонту пошкодженої лінії електропередачі.

Нагадаємо, на початку березня після ремонту відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС. Вона була відключена протягом 23 днів.