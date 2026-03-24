24 березня 2026, 18:11
ЗАЕС втратила зв'язок з основною лінією живлення
Фото: nikvesti.com
МАГАТЕ просить про перемир'я.
Запорізька АЕС втратила зв'язок з лінією електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ.
 
Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.
 
Станом на зараз найбільша атомна станція Європи тримається лише на одній резервній лінії для зовнішнього електропостачання.
 
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок переговорів з Україною та рф щодо встановлення локального перемир'я, щоб забезпечити можливість ремонту пошкодженої лінії електропередачі.
 

Нагадаємо, на початку березня після ремонту відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС. Вона була відключена протягом 23 днів.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється