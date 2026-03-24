В'єтнам і росія домовилися про будівництво першої АЕС на тлі енергетичної кризи

Під час візиту прем'єр-міністра Фам Мінь Чіня до росії, В'єтнам і москва уклали угоду про будівництво першої атомної електростанції в країні. Угода стала відповіддю на потрясіння на Близькому Сході, що порушують світові постачання палива, і спрямована на зміцнення енергетичної безпеки Ханоя.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що країна також зверталася по допомогу до своїх партнерів, зокрема Японії, Південної Кореї, Анголи та Алжиру, щоб розширити джерела постачання сирої нафти. У В’єтнамі наразі працюють два нафтопереробні заводи, які покривають близько 70% внутрішніх потреб, але понад 80% імпортованої сирої нафти надходить із Близького Сходу.

Ханой наполягав, щоб росія пришвидшила будівництво атомної електростанції "Нін Тхуан-1", яку планують запустити не пізніше кінця 2031 року. Проєкт передбачає зведення двох реакторів російського виробництва загальною потужністю близько 2400 МВт. Зокрема, обидві країни також домовилися посилити співпрацю у сфері нових, чистих та відновлюваних джерел енергії.

Як зазначають у Bloomberg, В'єтнам і росія мають довгі й тісні зв'язки у сфері енергетики, що тривають уже кілька десятиліть, зокрема через спільні підприємства "ПетроВ'єтнам" і російських державних компаній, таких як "Зарубежнефть" та "Газпром". Спільне підприємство "В'єтсовпетро", створене між В'єтнамом і Радянським Союзом у 1981 році, за останні п’ять років пробурило у країні 36 свердловин.

Також минулого року під час візиту голови партії То Лама до москви В'єтнам і росія домовилися поглибити співпрацю у сфері геологічної розвідки та видобутку нафти й газу на в'єтнамському континентальному шельфі та на території росії.