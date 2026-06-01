Іран не повідомляв США про припинення діалогу – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не отримував від Ірану жодних офіційних сигналів про припинення переговорів між двома країнами.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.
Коментар Трампа прозвучав після того, як іранське агентство Tasnim повідомило про рішення Тегерана призупинити переговори зі США через дії Ізраїлю в Лівані.
За словами американського президента, Вашингтон не був попереджений про такий крок.
"Вони нас про це не поінформували. Але якщо вони вирішили припинити переговори – це їхнє право", – сказав Трамп.
Водночас він зауважив, що не вважає припинення діалогу критичною проблемою.
"Вони значно сильніші в переговорах, ніж у бойових діях. Але це не означає, що ми почнемо скидати бомби", – додав президент США.
Трамп також наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру змінювати свою політику тиску на Іран і продовжать морську блокаду.
"Якщо вони не хочуть розмовляти – я не заперечую. Якщо чесно, я теж не дуже хочу говорити. Ми й так надто багато розмовляємо", – заявив він.
Вдень 1 червня Тегеран поставив на паузу діалог зі США через ескалацію на Близькому Сході.