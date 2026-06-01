Іран не повідомляв США про припинення діалогу – Трамп

01 червня 2026, 21:21
Фото: EPA/UPG
Президент США поставив під сумнів повідомлення про вихід Ірану з переговорного процесу та наголосив, що американська сторона не була про це поінформована.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не отримував від Ірану жодних офіційних сигналів про припинення переговорів між двома країнами.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Коментар Трампа прозвучав після того, як іранське агентство Tasnim повідомило про рішення Тегерана призупинити переговори зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

За словами американського президента, Вашингтон не був попереджений про такий крок.

"Вони нас про це не поінформували. Але якщо вони вирішили припинити переговори – це їхнє право", – сказав Трамп.

Водночас він зауважив, що не вважає припинення діалогу критичною проблемою.

"Вони значно сильніші в переговорах, ніж у бойових діях. Але це не означає, що ми почнемо скидати бомби", – додав президент США.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру змінювати свою політику тиску на Іран і продовжать морську блокаду.

"Якщо вони не хочуть розмовляти – я не заперечую. Якщо чесно, я теж не дуже хочу говорити. Ми й так надто багато розмовляємо", – заявив він.

Вдень 1 червня Тегеран поставив на паузу діалог зі США через ескалацію на Близькому Сході.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється