Президент Польщі та прем’єр Угорщини провели закриту зустріч

23 березня 2026, 21:10
Фото: Getty Images
Візит викликав різку критику з боку польських міністрів.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький провів у Будапешті закриту зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Переговори тривали понад годину — значно довше, ніж протокольна зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шульоком, яка зайняла лише 15 хвилин.

Про це пише RMF24.

Жодних журналістів до зустрічі не допустили. Польські медіа були змушені висвітлювати офіційний візит із вулиці — з-за воріт резиденції угорського прем'єра. Угорські ЗМІ також практично проігнорували подію. Про зміст розмови нічого не відомо — Навроцький залишив колишній монастир кармелітів, де розташована резиденція Орбана, близько 18:20, і на цьому вся публічна частина візиту закінчилася

Реакція польського уряду

Візит викликав різку критику з боку польських міністрів. Віцепрем'єр і глава МЗС Радослав Сікорський прокоментував зустріч відомим прислів'ям: "Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти". Раніше він назвав Орбана "найкорумпованішим і найпропутінськішим політиком у Європі" та звинуватив Навроцького в участі у його виборчій кампанії.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський у прямому ефірі RMF FM висловився ще різкіше: "Орбан — це союзник путіна, улюбленець путіна".

Варто нагадати, що раніше голова МЗС Польщі Сікорський вже критикував цей візит, наголошуючи, що Навроцький фактично їде підтримувати Орбана напередодні угорських парламентських виборів.

