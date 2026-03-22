Сікорський розкритикував візит президента Польщі до Орбана

22 березня 2026, 16:53
Сікорський розкритикував візит президента Польщі до Орбана
Фото: polradio.pl
Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критично висловився щодо наміру президента Кароля Навроцького 23 березня відвідати Угорщину.

Сікорський вказав, що 23 березня у Будапешт приїдуть віцепрем’єр Італії та лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання".   

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критично висловився щодо наміру президента Кароля Навроцького 23 березня відвідати Угорщину з метою підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана під час парламентської виборчої кампанії.

На своїй сторінці в Facebook Сікорський нагадав, що Орбан блокує 20-й пакет санкцій проти росії та повернення двох мільярдів злотих за обладнання, яке Україні передала армія Польщі. 

Глава МЗС вказав, що у своїй виборчій кампанії Віктор Орбан лякає нібито вторгненням в Україну, і що його в цьому підтримує спеціальна команда Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС росії (ГРУ).

Він додав, що на зустрічі з Орбаном 23 березня будуть також присутні лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні.

"Пане Президенте, будь ласка, зверніть увагу на те, чому націоналізм і злодійство Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Хіба цього бажаєте Ви Польщі?", — наголосив Сікорський.

У лютому Сікорський розкритикував Віктора Орбана за його антиукраїнську риторику. 

ПольщаУгорщинаРадослав СікорськийВіктор ОрбанКароль Навроцький

