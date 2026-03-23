Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія посилює удари дронами через білорусь та окуповані території – Зеленський

23 березня 2026, 19:08
фото: Володимир Зеленський / Telegram
еленський розповів, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію Ірану.

росія планує надалі розгортати наземні станції управління безпілотниками дальньої дії — як на тимчасово окупованій території України, так і чотири станції на території білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР МОУ Олега Іващенка.

"Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими", — заявив Зеленський.

Раніше президент повідомив, що у другій половині 2025 року на території білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило можливості рф бити по північних областях України. Частину ударів, зокрема по енергообʼєктах і залізниці, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги білорусі.

Крім того, Зеленський розповів, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію Ірану — використовують власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних із взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Щодо ситуації на фронті, президент зазначив, що російське командування постійно намагається прибільшити досягнення своїх військ на передовій і надалі використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.

ІранБілорусьдрониВолодимир Зеленський

Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється