Німецьку ультраправу AfD підозрюють у передачі секретних документів росії та Китаю – Politico

24 березня 2026, 12:15
Німецьку ультраправу AfD підозрюють у передачі секретних документів росії та Китаю – Politico
У партії AfD спростували звинувачення.

Дипломати, опитані виданням Politico, заявили, що не знають про офіційні підтвердження побоювань щодо можливої передачі даних, проте зазначили, що такі теми часто обговорюють неформально під час зустрічей, особливо між країнами північно-західної Європи.

У партії AfD спростували звинувачення, що нібито передавали інформацію з системи Німеччини до росії чи Китаю. Представник парламентської фракції зазначив, що партія не коментує заяви, які вважає безпідставними.

Водночас у Бундестазі всі депутати та їхні помічники мають доступ до системи EuDoX, яка містить тисячі документів ЄС, включно з інформаційними записками та підсумками закритих зустрічей послів. База була створена, щоб обмежити контроль виконавчої влади, що в Німеччині вважається особливо важливим через історичний досвід нацизму.

Щороку до системи вносять близько 25 тисяч документів, які передає спеціальний підрозділ Бундестагу. У базі зберігаються документи з грифом "обмежений доступ", що відповідає найнижчому рівню секретності. Експерти підкреслюють, що через великий доступ до системи існує ризик витоку інформації.

"Оскільки EuDoX — це досить відкрита система з 5000 користувачів, там немає нічого надто секретного. Федеральний уряд добре розуміє, які документи туди завантажує", — пояснив професор права Свен Гельшайдт із Вільного університету Берліна, який досліджував цю базу.

