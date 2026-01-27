Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Франція забороняє соцмережі для дітей до 15 років

27 січня 2026, 10:59
Фото: з вільних джерел
Платформи мають блокувати доступ для підлітків за допомогою механізмів перевірки віку, що відповідають законодавству ЄС.

Національні збори Франції 26 січня проголосували за законопроєкт, який забороняє особам віком до 15 років користуватися соціальними мережами та “функціоналом соціальних мереж”, вбудованим у ширші цифрові платформи. Рішення ухвалили на тлі занепокоєння через онлайн-булінг і вплив платформ на психічне здоров’я.

Про це повідомляє Reuters

Законодавці підтримали документ 116 голосами проти 23. Після цього законопроєкт передали до Сенату, а остаточне голосування в нижній палаті має відбутися пізніше.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше називав соціальні мережі одним із чинників насильства серед молоді. Він закликає Францію наслідувати приклад Австралії, де з грудня діє заборона на користування девʼятьма соцмережами, зокрема, Facebook, Snapchat, TikTok і YouTube, для осіб до 16 років.

Макрон прагне, щоб французька заборона набула чинності до початку нового навчального року у вересні. Законопроєкт уже отримав широку політичну підтримку в парламенті.

"Цим законом ми встановлюємо чіткі межі в суспільстві та заявляємо, що соціальні мережі не є нешкідливими", — заявила депутатка-центристка Лора Міллер, представляючи документ. Вона додала, що “це битва за вільні уми”.

Ультраправий депутат Тьєррі Перес назвав ухвалення законопроєкту відповіддю на “надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я”. Він зазначив, що “соціальні мережі дозволили кожному висловлюватися” та поставив запитання щодо того, “яку заплатили наші діти”. 

Заборона зобов’яже платформи блокувати доступ для підлітків за допомогою механізмів перевірки віку, що відповідають законодавству ЄС.

соцмережіФранціядіти

