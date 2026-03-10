Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Неаполь сколихнув землетрус

10 березня 2026, 12:01
Неаполь сколихнув землетрус
Кастель-дель-Ово у Неаполі. Італія. Фото: destination-napoli.com
Магнітуда 5,9, епіцентр глибокий, деякі поїзди затримуються або скасовані.

Вночі 10 березня поблизу узбережжя італійського регіону Кампанія зафіксували землетрус магнітудою 5,9. 

Про це інформує італійська агенція ANSA

Поштовхи сталися близько опівночі і, за даними Національного інституту геофізики й вулканології, епіцентр залягав значно глибше, ніж зазвичай для Італії.

Підземні коливання спричинили перебої в русі поїздів на північ від Неаполя: затримки склали від 25 хвилин до майже 2 годин, деякі рейси скасовано.

Для порівняння, попередній сильний землетрус у північних передмістях Неаполя магнітудою 4,6 у червні 2025 року став найсильнішим за останні 40 років.

Крім того, на початку року у Мексиці стався сильний землетрус поблизу Акапулько

 
ІталіяНеапольземлетрус

