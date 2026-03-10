Іран планує ввести мита для танкерів у Перській затоці – CNN
Іран готується запровадити так звану "плату за безпеку" для нафтових танкерів та комерційних суден, що належать країнам, союзним США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на іранське джерело.
За даними джерела, Ормузька протока наразі залишається закритою, попри заяви президента США Дональда Трампа про її відкриття.
"Ми контролюємо "вентиль" світових цін на нафту, і США доведеться чекати на наші дії. Ціни на енергоносії залишаються нестабільними, і ми продовжимо тиск, доки не буде досягнуто політичної мети", – повідомило джерело.