Іран планує ввести мита для танкерів у Перській затоці – CNN

"Плата за безпеку" зачепить судна країн-союзників США у Перській затоці.

Іран готується запровадити так звану "плату за безпеку" для нафтових танкерів та комерційних суден, що належать країнам, союзним США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на іранське джерело.

За даними джерела, Ормузька протока наразі залишається закритою, попри заяви президента США Дональда Трампа про її відкриття.

"Ми контролюємо "вентиль" світових цін на нафту, і США доведеться чекати на наші дії. Ціни на енергоносії залишаються нестабільними, і ми продовжимо тиск, доки не буде досягнуто політичної мети", – повідомило джерело.