Оточення Трампа закликає до виходу з війни в Ірані – WSJ

10 березня 2026, 10:11
Оточення Трампа закликає до виходу з війни в Ірані – WSJ
Фото: DW
Багато американців виступають проти операції, а зростання цін на нафту може вплинути на вибори.

Радники та найближче оточення президента США Дональда Трампа закликають його шукати вихід із війни на Близькому Сході, побоюючись, що затяжний конфлікт і зростання цін на нафту можуть вплинути на вибори до Конгресу.

Про це пише газета Wall Street Journal.

Деякі посадовці адміністрації зазначають, що поки Іран продовжує атаки в регіоні, а Ізраїль планує удари по іранських об'єктах, США навряд чи зможуть легко вийти з конфлікту.

Водночас сам Трамп заявляв, що готовий продовжувати військові дії, якщо Іран блокуватиме потік нафти через Ормузьку протоку, і не визначив чітких термінів завершення операції. 

Він також наголосив, що не припинить боротьбу, доки не зможе претендувати на "задовільну перемогу".

За словами джерел, радники президента останніми днями радили розробити план виведення США з війни та показати, що Вашингтон досяг більшості своїх цілей. Їм також доповіли результати опитувань: більшість американців виступає проти військової операції в Ірані.

Також ми писали, що новий верховний лідер Ірану посилює військову і політичну стійкість режиму.

 

Іран, Дональд Трамп

