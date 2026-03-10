Партію перехоплювачів PAC-3 для української ППО готують до передачі найближчими тижнями.

Україна найближчими тижнями може отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до зенітних комплексів Patriot. Їх вдалося зібрати завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Пісторіус домовився з європейськими партнерами та союзниками про передачу близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом із кількома перехоплювачами, які Німеччина передасть із резервів Бундесверу, загальна партія може становити приблизно 35 ракет.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили підготовку поставки та заявили, що Берліну вдалося переконати партнерів надати додаткові ракети в обсязі, ''близькому до запланованої мети''. Водночас точну кількість перехоплювачів у партії у відомстві не уточнили.

Крім того, Німеччина планує продовжити постачання Україні іншого озброєння та компонентів для протиповітряної оборони. Зокрема йдеться про переносні зенітні комплекси MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети для німецьких систем IRIS-T, а також запчастини для ремонту та обслуговування комплексів Patriot і IRIS-T. Також Берлін фінансуватиме розвиток українських засобів ППО.

Раніше під час Мюнхенської безпекової конференції Пісторіус запропонував передати Україні п'ять ракет PAC-3 із запасів Бундесверу за умови, що інші партнери зможуть знайти ще близько 30 перехоплювачів. Кілька країн, зокрема Нідерланди, погодилися спробувати долучитися до цієї ініціативи.

За оцінками союзників, Україна може потребувати близько 60 ракет-перехоплювачів Patriot щомісяця, хоча точні обсяги потреб не розголошуються.

Водночас загострення ситуації на Близькому Сході викликає побоювання, що отримання таких ракет може ускладнитися, адже перехоплювачі Patriot також активно запитують союзники США в країнах Перської затоки.