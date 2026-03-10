Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Берлін готує для України нову партію ракет до Patriot

10 березня 2026, 09:19
Берлін готує для України нову партію ракет до Patriot
джерело slovoidilo
Партію перехоплювачів PAC-3 для української ППО готують до передачі найближчими тижнями.

Україна найближчими тижнями може отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до зенітних комплексів Patriot. Їх вдалося зібрати завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела. 

За інформацією видання, Пісторіус домовився з європейськими партнерами та союзниками про передачу близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом із кількома перехоплювачами, які Німеччина передасть із резервів Бундесверу, загальна партія може становити приблизно 35 ракет.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили підготовку поставки та заявили, що Берліну вдалося переконати партнерів надати додаткові ракети в обсязі, ''близькому до запланованої мети''. Водночас точну кількість перехоплювачів у партії у відомстві не уточнили.

Крім того, Німеччина планує продовжити постачання Україні іншого озброєння та компонентів для протиповітряної оборони. Зокрема йдеться про переносні зенітні комплекси MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети для німецьких систем IRIS-T, а також запчастини для ремонту та обслуговування комплексів Patriot і IRIS-T. Також Берлін фінансуватиме розвиток українських засобів ППО.

Раніше під час Мюнхенської безпекової конференції Пісторіус запропонував передати Україні п'ять ракет PAC-3 із запасів Бундесверу за умови, що інші партнери зможуть знайти ще близько 30 перехоплювачів. Кілька країн, зокрема Нідерланди, погодилися спробувати долучитися до цієї ініціативи.

За оцінками союзників, Україна може потребувати близько 60 ракет-перехоплювачів Patriot щомісяця, хоча точні обсяги потреб не розголошуються.

Водночас загострення ситуації на Близькому Сході викликає побоювання, що отримання таких ракет може ускладнитися, адже перехоплювачі Patriot також активно запитують союзники США в країнах Перської затоки.

НімеччинаPatriot

Останні матеріали

Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється