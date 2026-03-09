У Німеччині зафіксували падіння уламків метеорита, один пошкодив будинок

Метеорит пробив отвір розміром з футбольний м'яч.

У німецькому місті Кобленц зафіксували падіння уламків метеорита, які пробили дах житлового будинку.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Об'єднані центри управління пожежно-рятувальними службами у федеральних землях Німеччини напередодні ввечері отримали збільшену кількість екстрених викликів. Тоді стало відомо, що йдеться про падіння фрагментів метеорита.

Поліція міста Кобленц, яке розташоване у землі Рейнланд-Пфальц, повідомила, що близько 19:00 згоріле небесне тіло врізалося в дах житлового будинку.

Метеорит пробив отвір розміром з футбольний м'яч. Фрагмент спочатку влучив у дах, а потім у спальню будинку.

У кімнаті не було людей, тому ніхто не отримав поранення, повідомили правоохоронці.

"Було підтверджено, що над Рейнланд-Пфальцом пролетів метеорит, який розколовся. У Рейнланд-Пфальці було кілька падінь, зокрема одне, яке вдарило по житловому будинку", – сказав командир пожежної служби Кобленца Бенджамін Маркс.

Про інші пошкодження поки не повідомлялося.