Будівля вже раніше потрапляла під удар, ремонт завершили нещодавно.

У місті Набатія, що на півдні Лівану, у результаті ізраїльського авіаудару зруйновано будівлю Дому російської культури.

Це у коментарі пропагандистам з ТАСС підтвердив директор установи Асаад Дія.

"Працювали курси російської, діти займалися музикою, танцями, малюванням. У нас була зала, в якій влаштовувалися урочисті вечори російсько-ліванської дружби та концерти", — заявив він увечері неділі.

"Российская газета" пише, що Дім російської культури у Набатії відкрили у 2004 році. За словами Дії, культурний центр слугував "місцем тяжіння" для випускників російських вищих навчальних закладів та співвітчизників, які мешкають у південних районах Лівану. Будівля вже була пошкоджена у 2024 році. Ремонт завершили лиш нещодавно, поскаржився директор центру.

Як пише Euronews, зранку 8 березня Ізраїль завдав ударів по півдню Лівану. Загинули щонайменше 20 людей. Новий наступ Ізраїлю почався минулого тижня після того, як "Хезболла" (проксі Ірану) запустила ракети по півночі єврейської держави в перші дні операції США в Ірані. Наступні удари були найінтенсивнішими з часів припинення вогню в листопаді 2024 року.