Нідерландська розвідка попередила про кібератаки російських хакерів на Signal і WhatsApp

Розвідувальні служби Нідерландів попередили про глобальну кіберкампанію російських хакерів, спрямовану на отримання доступу до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують посадовці, військові та журналісти.

Про це заявили Генеральна розвідка Нідерландів (AIVD) та Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD), повідомляє Reuters.

За даними розвідки, хакери в чатах намагаються переконати користувачів розкрити коди безпеки, що дозволяє отримати доступ до особистих акаунтів і групових чатів. "російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації. Цілями та жертвами кампанії є співробітники уряду Нідерландів та журналісти", – зазначили розвідники.

Зловмисники найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб обманом змусити користувачів передати коди доступу. Інший метод полягає у використанні функції "пов'язані пристрої" в Signal. Розвідка також попереджає, що контакти, що з’являються двічі в списку контактів або номери, що відображаються як "видалений обліковий запис", можуть свідчити про злам акаунту.

Директор MIVD Пітер Рісінк наголосив, що попри наскрізне шифрування, месенджери Signal і WhatsApp не повинні використовуватися для передачі секретної, конфіденційної або чутливої інформації.

Нідерландські служби закликали користувачів бути особливо уважними та перевіряти підозрілі контакти й запити на передачу кодів доступу.