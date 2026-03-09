Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерландська розвідка попередила про кібератаки російських хакерів на Signal і WhatsApp

09 березня 2026, 13:49
Нідерландська розвідка попередила про кібератаки російських хакерів на Signal і WhatsApp
Фото: з відкритих джерел
За даними розвідки, хакери в чатах намагаються переконати користувачів розкрити коди безпеки, що дозволяє отримати доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

Розвідувальні служби Нідерландів попередили про глобальну кіберкампанію російських хакерів, спрямовану на отримання доступу до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують посадовці, військові та журналісти.

Про це заявили Генеральна розвідка Нідерландів (AIVD) та Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD), повідомляє Reuters.

За даними розвідки, хакери в чатах намагаються переконати користувачів розкрити коди безпеки, що дозволяє отримати доступ до особистих акаунтів і групових чатів. "російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації. Цілями та жертвами кампанії є співробітники уряду Нідерландів та журналісти", – зазначили розвідники.

Зловмисники найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб обманом змусити користувачів передати коди доступу. Інший метод полягає у використанні функції "пов'язані пристрої" в Signal. Розвідка також попереджає, що контакти, що з’являються двічі в списку контактів або номери, що відображаються як "видалений обліковий запис", можуть свідчити про злам акаунту.

Директор MIVD Пітер Рісінк наголосив, що попри наскрізне шифрування, месенджери Signal і WhatsApp не повинні використовуватися для передачі секретної, конфіденційної або чутливої інформації.

Нідерландські служби закликали користувачів бути особливо уважними та перевіряти підозрілі контакти й запити на передачу кодів доступу.

Нідерландирозвідкаwhatsappхакери рфSignal

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється