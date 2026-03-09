Саудівська Аравія піднімає ціну на нафту через ескалацію на Близькому Сході

Різке підвищення цін пов’язане з ескалацією між американо-ізраїльськими силами та Іраном, що призвело до фактичного закриття Ормузької протоки.

Саудівська Аравія підвищила ціну на нафту для азійських споживачів на тлі ескалації воєнної напруги та перекриття ключових логістичних маршрутів у регіоні.

Як повідомляє Bloomberg флагманський сорт Arab Light подорожчав на 2,50 долара за барель, що значно перевищило прогнози аналітиків, які очікували зростання лише на 80 центів. Вартість саудівської нафти для Азії тепер досягла найвищого рівня з вересня минулого року.

Різке підвищення цін пов’язане з ескалацією між американо-ізраїльськими силами та Іраном, що призвело до фактичного закриття Ормузької протоки — ключового маршруту для світового експорту нафти. Через неможливість безпечного проходу суден Саудівська Аравія змушена перенаправляти поставки через трубопровід до західного порту Янбу на Червоному морі. Хоча магістраль здатна пропускати до 5 мільйонів барелів на день, зміна логістики створює додатковий тиск на ціноутворення.

Ціни на нафту також зросли для інших регіонів: для Північної Америки підвищення склало 2,50 долара за барель, а для Європи та Середземномор’я — 3,50 долара за барель. Нафтопереробні заводи на Близькому Сході вже починають скорочувати обсяги виробництва через переповнені резервуари та обмежені можливості для експорту.

Водночас у світі фіксується стрімке зростання цін на важкі сорти нафти, зокрема американська Mars Blend і північноморська Johan Sverdrup досягли багаторічних максимумів. Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося — за добу зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

У відповідь на дії Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США можуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності, щоб забезпечити безпечний прохід енергетичних ресурсів.