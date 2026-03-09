Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Саудівська Аравія піднімає ціну на нафту через ескалацію на Близькому Сході

09 березня 2026, 13:58
Саудівська Аравія піднімає ціну на нафту через ескалацію на Близькому Сході
Різке підвищення цін пов’язане з ескалацією між американо-ізраїльськими силами та Іраном, що призвело до фактичного закриття Ормузької протоки.

Саудівська Аравія підвищила ціну на нафту для азійських споживачів на тлі ескалації воєнної напруги та перекриття ключових логістичних маршрутів у регіоні.

Як повідомляє Bloomberg флагманський сорт Arab Light подорожчав на 2,50 долара за барель, що значно перевищило прогнози аналітиків, які очікували зростання лише на 80 центів. Вартість саудівської нафти для Азії тепер досягла найвищого рівня з вересня минулого року.

Різке підвищення цін пов’язане з ескалацією між американо-ізраїльськими силами та Іраном, що призвело до фактичного закриття Ормузької протоки — ключового маршруту для світового експорту нафти. Через неможливість безпечного проходу суден Саудівська Аравія змушена перенаправляти поставки через трубопровід до західного порту Янбу на Червоному морі. Хоча магістраль здатна пропускати до 5 мільйонів барелів на день, зміна логістики створює додатковий тиск на ціноутворення.

Ціни на нафту також зросли для інших регіонів: для Північної Америки підвищення склало 2,50 долара за барель, а для Європи та Середземномор’я — 3,50 долара за барель. Нафтопереробні заводи на Близькому Сході вже починають скорочувати обсяги виробництва через переповнені резервуари та обмежені можливості для експорту.

Водночас у світі фіксується стрімке зростання цін на важкі сорти нафти, зокрема американська Mars Blend і північноморська Johan Sverdrup досягли багаторічних максимумів. Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося — за добу зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

У відповідь на дії Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США можуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності, щоб забезпечити безпечний прохід енергетичних ресурсів.

СШАвійнанафтаДональд ТрампСаудівська АравіяБлизький Схід

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється