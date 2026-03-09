Кенія потерпає від масштабних повеней, загинуло 45 людей

Зливи, що почалися у п’ятницю, спричинили масштабні підтоплення.

У Кенії внаслідок сильних дощів і повеней загинули щонайменше 45 людей. Найбільше постраждали столиця країни Найробі та інші регіони, де рятувальні служби продовжують пошукові роботи.

Про це повідомляє France 24.

Зливи, що почалися у п’ятницю, спричинили масштабні підтоплення. Потоки води змивали автомобілі, затоплювали дороги та ускладнювали транспортне сполучення. Через негоду також було порушено роботу найбільшого аеропорту країни.

Раніше повідомлялося про 23 загиблих, однак пізніше влада уточнила, що кількість жертв зросла майже вдвічі. До ліквідації наслідків стихії залучено співробітників різних служб, зокрема підрозділи армії та екстрені служби. Вони проводять пошуково-рятувальні операції у кількох районах країни.

Міністр державної служби та розвитку людського капіталу Джеффрі Кірінга Руку повідомив, що міжвідомчі групи продовжують роботу на місцях.

За інформацією уряду, паводкові води змили десятки транспортних засобів. Наразі рятувальникам вдалося знайти та відновити 172 автомобілі. Окрім людських втрат, стихія завдала значної шкоди інфраструктурі, дорожній мережі та господарствам мешканців постраждалих районів.

У суботу президент Кенії Вільям Руто повідомив, що доручив негайно використати національні стратегічні резерви для забезпечення продовольчої допомоги родинам, які постраждали від повеней. За його словами, продукти передадуть сім’ям у найбільш уражених регіонах.

Речник поліції Майкл Мучірі заявив агентству AFP у понеділок, що без житла залишилися щонайменше 2224 людини. Детальнішу інформацію про обставини загибелі людей або масштаби руйнувань він не уточнив.

Мешканці Найробі також висловлюють невдоволення роботою місцевої влади. Зокрема, вони критикують губернатора міста Джонсона Сакаджу, який після обрання у 2022 році обіцяв вирішити проблеми з дренажною системою та дорожньою інфраструктурою.

Науковці зазначають, що останніми десятиліттями у Східній Африці зростає частота періодів із надмірними опадами та тривалими посухами. Дослідники пов’язують це з глобальними кліматичними змінами.

За даними дослідження 2024 року, проведеного міжнародною ініціативою World Weather Attribution, зміна клімату зробила інтенсивні дощі в регіоні приблизно вдвічі ймовірнішими.

Фахівці також зазначають, що підвищення температури призводить до концентрації опадів у коротших, але більш інтенсивних періодах. Це підвищує ризик повеней і завдає шкоди інфраструктурі та засобам до існування місцевого населення. Наразі в постраждалих районах тривають роботи з ліквідації наслідків стихії, однак пошкодження доріг ускладнює доступ до окремих населених пунктів, де рівень води залишається високим.