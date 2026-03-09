Сибіга заявив про спільну загрозу від режимів у москві та Тегерані

Київ розраховує на серйозний підхід від своїх партнерів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що безпілотники над Україною та Перською затокою показують, що події в Європі та на Близькому Сході пов’язані між собою.

На своїй сторінці у Х він наголосив, що війна проти іранського режиму та захист України від російської агресії — це фактично два театри однієї війни.

"Ми бачимо, що режими в москві та Тегерані діють разом, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями, і разом становлять загрозу для України, Європи, США та країн Перської затоки. Тому захист від них має бути спільним, і Україна ділиться своїм досвідом, щоб оберігати життя не лише в нашій країні, а й на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.

Зокрема Сибіга зауважив, що Київ розраховує на серйозний підхід від своїх партнерів. Він додав, що посилення оборони на обох напрямках одночасно підвищує безпеку для всіх і це не варіант "або одне, або інше".