Дрони атакували хімзавод у Новгородській області рф

Відстань від кордону України до міста Великий Новгород приблизно 700 км.

Уранці 9 березня дрони атакували Новгородську область росії.

Як пише російський опозиційний ресурс ASTRA, На опублікованих кадрах місцевих мешканців видно, горить підприємство ПАТ "Акрон", пише російський опозиційний ресурс ASTRA

Зазначається, що ПАТ "Акрон" — це завод, що займається виробництвом добрив і різних товарів для промисловості. Зокрема, підприємство випускає багато видів азотних і комплексних добрив, а також іншу хімічну продукцію, серед якої є аміачна селітра. Її складники можуть використовуватися як у мирних цілях, так і у військовій сфері.

Цей хімічний завод уже зазнавав атаки в грудні 2025 року. Зокрема, після того удару на підприємстві перестали працювати п’ять цехів "Акрона". До його групи також входить хімічний завод ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області. У ніч на 25 лютого по ньому також завдали удару українські військові.

