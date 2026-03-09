США назвали дозвіл Індії купувати російську нафту тимчасовим кроком

Щоб стабілізувати ринок, Вашингтон надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти.

Адміністрація Дональда Трампа не змінює свого стратегічного курсу ізоляції агресора, попри останні дозволи на закупівлю російської сировини.

Як заявив міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі для CNN, нинішні послаблення є лише тактичним маневром, зумовленим ситуацією на Близькому Сході.

"Політика США щодо росії зовсім не змінилася. Індія прекрасно це розуміє. Вони фактично витіснили всю російську нафту зі свого імпорту і збільшували імпорт зі США, з Венесуели та інших країн. Індія була чудовим партнером у цьому", - пояснив Кріс Райт у розмові з журналістами.

Міністр розповів деталі перемовин з індійською стороною, у яких брав участь і голова Мінфіну Скотт Бессент. Виявилося, що в морі зараз перебуває величезна кількість нафти, яка мала розвантажуватися в Китаї. Щоб не чекати шість тижнів у чергах до китайських портів, США запропонували Індії прийняти цей вантаж раніше.

"Нехай вона буде розвантажена на індійських НПЗ, щоб послабити страх дефіциту нафти, стримати стрибки цін і побоювання, які ми бачимо на ринку. Це просто прагматичне рішення на короткий термін. Жодних змін у політиці проти росії", - пояснив урядовець і підкреслив, що це технічне рішення.

Нагадаємо, Трамп назвав різке зростання цін на нафту "невеликою ціною" за усунення ядерної загрози з боку Ірану та забезпечення світової безпеки.