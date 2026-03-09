Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США назвали дозвіл Індії купувати російську нафту тимчасовим кроком

09 березня 2026, 09:58
США назвали дозвіл Індії купувати російську нафту тимчасовим кроком
Щоб стабілізувати ринок, Вашингтон надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти.

Адміністрація Дональда Трампа не змінює свого стратегічного курсу ізоляції агресора, попри останні дозволи на закупівлю російської сировини.

Як заявив міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі для CNN, нинішні послаблення є лише тактичним маневром, зумовленим ситуацією на Близькому Сході.

Щоб стабілізувати ринок, Вашингтон надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти. Причиною такого рішення став її дефіцит, що виник через війну в Ірані. Проте, як запевняє очільник Міненерго, це не означає потепління у відносинах з кремлем.

"Політика США щодо росії зовсім не змінилася. Індія прекрасно це розуміє. Вони фактично витіснили всю російську нафту зі свого імпорту і збільшували імпорт зі США, з Венесуели та інших країн. Індія була чудовим партнером у цьому", - пояснив Кріс Райт у розмові з журналістами.

Міністр розповів деталі перемовин з індійською стороною, у яких брав участь і голова Мінфіну Скотт Бессент. Виявилося, що в морі зараз перебуває величезна кількість нафти, яка мала розвантажуватися в Китаї. Щоб не чекати шість тижнів у чергах до китайських портів, США запропонували Індії прийняти цей вантаж раніше.

"Нехай вона буде розвантажена на індійських НПЗ, щоб послабити страх дефіциту нафти, стримати стрибки цін і побоювання, які ми бачимо на ринку. Це просто прагматичне рішення на короткий термін. Жодних змін у політиці проти росії", - пояснив урядовець і підкреслив, що це технічне рішення.

Нагадаємо, Трамп назвав різке зростання цін на нафту "невеликою ціною" за усунення ядерної загрози з боку Ірану та забезпечення світової безпеки. 

СШАІндіясанкціїнафта рф

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється