Україна направила експертів з дронів на Близький Схід

За словами президента, експерти вирушили наступного дня після прохання США про допомогу.

Україна вже направила команду експертів з дронів та безпілотники-перехоплювачі для захисту військових баз США у Йорданії. До того ж на Близький Схід має вирушити ще одна команда українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

За словами голови держави, США звернулися про допомогу у четвер, 5 березня, і українська команда вирушила наступного ж дня. Очікується, що незабаром вона прибуде на Близький Схід.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", – зазначив Зеленський.

Білий дім не відповів виданню на запитання про те, чи зверталися Сполучені Штати по допомогу до України.

У The NYT зазначили, що війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка вкрай необхідна Україні. Тож Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні Росії до припинення вогню. Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають «дуже міцні відносини з росією».

"Ось чому я сказав: "Послухайте, можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу. У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх", – зазначив Зеленський.

Він додав, що у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він та його команда відповідали на дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу. Під час інтерв'ю газеті The Times Зеленський заявив, що ще одна команда українських експертів вирушить на Близький Схід, щоб допомогти країнам оцінити, як вони можуть захистити себе від іранських безпілотників, окрім простого запуску дорогих ракет-перехоплювачів Patriot.