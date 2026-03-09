Держдеп розпорядився про виїзд частини дипломатів США із Саудівської Аравії

Це перший подібний наказ щодо Саудівської Аравії з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Державний департамент США наказав частині співробітників американської дипломатичної місії залишити Саудівську Аравію на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, дипломатам було видано обов’язкове розпорядження про виїзд через зростаючі ризики безпеки. Це перший подібний наказ щодо Саудівської Аравії з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Раніше неосновному персоналу та членам їхніх сімей дозволяли залишити країну добровільно, однак обов’язкових розпоряджень не видавали. Джерела, які повідомили про нове рішення, говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені публічно коментувати ситуацію.

За даними видання, наказ про виїзд був ухвалений після серії атак на дипломатичний квартал в Ер-Ріяді. Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що будівля посольства США та прилегла територія зазнали удару двох безпілотників. Унаслідок цього виникла невелика пожежа і було зафіксовано незначні пошкодження.

Після інциденту посольство закликало жителів уникати цього району та оприлюднило попередження з безпеки для громадян США. Американцям у Ер-Ріяді, а також у Джидді та Дахрані, де працюють консульства США, рекомендували залишатися в укритті.

Водночас співробітникам консульств доручили підготуватися до можливого обов’язкового виїзду. За словами чиновників, раніше високопоставлені саудівські дипломати зверталися до Вашингтона з проханням розглянути такий крок через почастішання атак.

Після перших авіаударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран відповів ракетними ударами та атаками безпілотників по низці країн регіону. Під обстріли потрапляли держави Перської затоки, де розміщені американські військові бази або сили союзників Вашингтона. Це посилило напруженість на Близькому Сході та викликало побоювання щодо можливого розширення конфлікту.