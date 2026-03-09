Віткофф і Кушнер їдуть до Ізраїлю після ударів по нафтових об'єктах Ірану

Зокрема, США здивовані масштабами ударів Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер планують терміново прибути до Ізраїлю 10 березня. Зокрема, візит відбувається після розбіжностей між Ізраїлем та США щодо ізраїльських ударів по нафтових об’єктах Ірану.

Про це інформує The Times of Israel.

Зазначається, що старший американський чиновник з питань безпеки повідомив, що Ізраїль заздалегідь поінформував Вашингтон про плани атакувати нафтову інфраструктуру, але не уточнив масштаби ударів. За його словами, США вважали, що це буде переважно символічна операція, і були здивовані її масштабом, вважаючи такі дії не найкращим рішенням.

Американський чиновник сказав, що США турбуються, бо удари по об’єктах, які постачають паливо і цивільним у Тегерані, можуть навпаки зміцнити іранський режим і налаштувати людей проти Ізраїлю та США. Своєю чергою ізраїльський чиновник з питань безпеки повідомив, що удари по паливних складах частково мали на меті показати Ірану, що треба припинити атаки на цивільні об’єкти в Ізраїлі.