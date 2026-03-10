Україна увійшла до топ-6 найпотужніших армій світу та очолила Європу

Україна посіла шосту сходинку, маючи 677 тисяч військових та оборонний бюджет у $44,4 млрд.

У 2026 році Україна стала найпотужнішою військовою силою Європи за чисельністю та оборонним бюджетом, свідчить рейтинг 25 найсильніших армій світу, опублікований виданням Business Insider на основі даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Перше місце у списку впевнено займає Китай із понад 2 мільйонами військових, на другому — Індія, на третьому — США. Україна посіла шосту сходинку, маючи 677 тисяч військових та оборонний бюджет у $44,4 млрд. росія, країна-агресор, розташувалася на п’ятому місці із 1,26 мільйона військових, випереджаючи Україну за чисельністю, проте поступаючись у технологічній підтримці від міжнародних партнерів.

Серед інших країн у рейтингу — В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Бразилія, Таїланд, Туреччина, Еритрея, Мексика, Колумбія, Шрі-Ланка, Саудівська Аравія, Японія, Франція, Марокко та Ірак.

Експерти наголошують, що чисельність армії — лише частина оцінки сили держави. Наприклад, Північна Корея та Ефіопія мають великі армії, але поступаються Франції та Японії, які роблять ставку на флот, авіацію та ядерний потенціал.

Ключовими чинниками військової міці у 2026 році визначено оборонний бюджет та наявність стратегічної зброї. США витрачають на оборону майже трильйон доларів, що перевищує сумарні витрати наступних десяти країн разом узятих. Ядерна зброя залишається стратегічним фактором, який не враховується у чисельності піхоти.