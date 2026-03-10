Прорив на південному фронті: Дніпропетровщина майже вільна

Десантно-штурмові та механізовані підрозділи витісняють російські сили, відновлено понад 400 км² території.

Українські військові поступово витісняють російські сили з територій на адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Майже вся територія, де діяли російські підрозділи, вже повернута під контроль Сил оборони.

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Українські підрозділи проводять зачистки населених пунктів, де російські групи намагалися закріпитися після проникнення в тил.

За словами військових, на Олександрівському напрямку десантно-штурмові війська за останній місяць відновили контроль понад над 280 км² території, а загалом від початку операції – понад 400 км².

російські сили використовували тактику інфільтрації, намагалися проникати невеликими групами в українську оборону та закріплюватися у селах. У відповідь українські військові проводять зачистки й знищують такі групи.

У бойових діях беруть участь підрозділи Десантно-штурмові війська ЗСУ, а також механізовані бригади, які закріплюються на відбитих позиціях.

За даними військових, на окремих ділянках фронту українські сили перехопили ініціативу та намагаються розширити контроль у "сірій зоні", не дозволяючи російським підрозділам проводити нові штурмові дії.

На Гуляйпільському напрямку російська армія вже кілька місяців не має помітного просування та змінює напрямки атак.

Водночас, за словами представників Генштабу, бойові дії на цьому відтинку фронту тривають, а українські сили продовжують операції із зачистки окремих населених пунктів.