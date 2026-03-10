Угорщина тримає кошти інкасаторів через "Дружбу"

Подальші дії Будапешта залежатимуть від відновлення транзиту трубопроводом.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.

Він також не виключив, що подібні операції можуть повторитися, якщо ситуація з транзитом нафти залишатиметься невирішеною, повідомляє портал Telex.

За словами Лазара, захоплені гроші та цінності залишаться в Угорщині доти, доки трубопровід не почне працювати. Міністр додав, що операція із затримання інкасаторських автомобілів не була випадковою і що угорська сторона не планує повертати кошти до вирішення питання транзиту нафти.

Лазар також поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти з України і наголосив на необхідності ретельного розслідування таких операцій.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих минулого тижня, повернулися до України 6 березня, тоді як гроші та цінності залишилися в Угорщині. За даними МЗС України, операція проводилася за участю угорського Антитерористичного центру із застосуванням бронетехніки та озброєних силових засобів.

Крім того, вчора МЗС заявило про тортури українських інкасаторів в Угорщині.