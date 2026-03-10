У Польщі повітряна куля врізалася у будинок
У місті Зелена Гура 28-річна жінка загинула, випавши з кошика повітряної кулі після зіткнення з дахом будинку. Аеростат перебував у повітрі близько двох годин, після чого зачепив дах і різко почав втрачати висоту.
Про це пише RMF FM.
За інформацією поліції, загибла була досвідченою пілоткою і членкинею Любуського аероклубу, якому належав аеростат.
Ще дві жінки, які перебували у кошику, змогли самостійно вибратися після приземлення. Їх госпіталізували для медичного огляду.