У Польщі повітряна куля врізалася у будинок

Пілотка загинула, ще дві жінки вижили після приземлення.

У місті Зелена Гура 28-річна жінка загинула, випавши з кошика повітряної кулі після зіткнення з дахом будинку. Аеростат перебував у повітрі близько двох годин, після чого зачепив дах і різко почав втрачати висоту.

Про це пише RMF FM.

За інформацією поліції, загибла була досвідченою пілоткою і членкинею Любуського аероклубу, якому належав аеростат.

Ще дві жінки, які перебували у кошику, змогли самостійно вибратися після приземлення. Їх госпіталізували для медичного огляду.