Трамп порадив путіну завершити війну в Україні

Під час телефонної розмови обговорювали також ситуацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з президентом рф владіміром путіним порадив йому зосередитися на припиненні війни проти України.

Про це він сказав під час пресконференції.

За словами Трампа, розмова з путіним була "хорошою", а її основними темами стали війна в Україні та ситуація на Близькому Сході. Американський президент розповів, що російський лідер пропонував допомогу у врегулюванні конфлікту в регіоні.

У відповідь Трамп заявив, що глава кремля міг би бути кориснішим, якби припинив війну між рф та Україною.

"Я сказав йому: ти міг би бути значно кориснішим, якби закінчив війну між Україною і росією. Це було б більш корисно", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що путін, за його словами, хоче "бути конструктивним".

Трамп додав, що під час розмови сторони обговорили і саму війну в Україні, яку він назвав "нескінченною". Президент США також заявив про глибокий конфлікт між путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Між президентом путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть дійти згоди", – наголосив очільник Білого дому.

