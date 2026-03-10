Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп порадив путіну завершити війну в Україні

10 березня 2026, 09:47
Трамп порадив путіну завершити війну в Україні
Під час телефонної розмови обговорювали також ситуацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з президентом рф владіміром путіним порадив йому зосередитися на припиненні війни проти України.

Про це він сказав під час пресконференції. 

За словами Трампа, розмова з путіним була "хорошою", а її основними темами стали війна в Україні та ситуація на Близькому Сході. Американський президент розповів, що російський лідер пропонував допомогу у врегулюванні конфлікту в регіоні.

У відповідь Трамп заявив, що глава кремля міг би бути кориснішим, якби припинив війну між рф та Україною.

"Я сказав йому: ти міг би бути значно кориснішим, якби закінчив війну між Україною і росією. Це було б більш корисно", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що путін, за його словами, хоче "бути конструктивним".

Трамп додав, що під час розмови сторони обговорили і саму війну в Україні, яку він назвав "нескінченною". Президент США також заявив про глибокий конфлікт між путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Між президентом путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть дійти згоди", – наголосив очільник Білого дому.

Зазначимо, що ввечері понеділка Трамп раптово подзвонив путіну: про що говорили.

 

РосіяДональд Трампвійна

Останні матеріали

Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється