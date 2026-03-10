Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США завдали ударів по понад 5000 об’єктів в Ірані

10 березня 2026, 10:27
Фото: zn.ua
Центральне командування повідомило про знищення ракетних установок, систем ППО та об’єктів Корпусу вартових ісламської революції.

З 28 лютого, відколи розпочалася збройна операція США проти Ірану, американські військові завдали ударів по більш ніж 5000 об’єктах на території країни. 

Про це повідомило Центральне командування ЗС США, пише The Wall Street Journal

За даними командування, серед уражених цілей – пускові установки балістичних ракет, системи ППО та об’єкти Корпус вартових ісламської революції. Також США заявляють про пошкодження чи знищення понад 50 іранських суден.

Водночас радники президента США закликають прискорити завершення операції, побоюючись, що затяжний конфлікт і зростання цін на нафту негативно вплинуть на вибори до Конгресу. Опитування показують, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

Також ми повіломлялив, що Трамп незадоволений новим верховним лідером Ірану.

 

