США завдали ударів по понад 5000 об’єктів в Ірані

Центральне командування повідомило про знищення ракетних установок, систем ППО та об’єктів Корпусу вартових ісламської революції.

З 28 лютого, відколи розпочалася збройна операція США проти Ірану, американські військові завдали ударів по більш ніж 5000 об’єктах на території країни.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США, пише The Wall Street Journal.

За даними командування, серед уражених цілей – пускові установки балістичних ракет, системи ППО та об’єкти Корпус вартових ісламської революції. Також США заявляють про пошкодження чи знищення понад 50 іранських суден.

Водночас радники президента США закликають прискорити завершення операції, побоюючись, що затяжний конфлікт і зростання цін на нафту негативно вплинуть на вибори до Конгресу. Опитування показують, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

