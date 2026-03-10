Стався збій підводного кабелю у Балтійському морі

Кабель між Фінляндією та Швецією тимчасово не працює, причину встановлюють.

Фінський оператор електромережі Fingrid повідомив про технічний збій на з'єднанні Fennoskan 2, яке сполучає Фінляндію та Швецію.

Про це повідомляє шведський регулятор Svenska kraftnät.

За даними компанії, інцидент стався о 7:13 ранку, причину збою наразі з'ясовують.

Пропускна здатність кабелю наразі вичерпана, а відновлення роботи очікується приблизно через 18 годин.

Між країнами прокладено два підводні кабелі – Fennoskan 1 та Fennoskan 2, які проходять від Рауми у Фінляндії до Даннебу та Фіннбеле у Швеції.

У Балтійському морі останніми роками фіксують низку підозрілих інцидентів із пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Наприкінці 2025 року стало відомо, що між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний кабель зв'язку.