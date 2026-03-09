Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Капітан затриманого у Балтійському морі судна мав підроблені документи

09 березня 2026, 17:04
Капітан затриманого у Балтійському морі судна мав підроблені документи
Фото: Informator.media
Шведська прокуратура повідомила, що капітан Caffa є громадянином рф і використав підроблені морські сертифікати.

Шведська прокуратура повідомила, що капітан вантажного судна Caffa, затриманого поблизу міста Треллеборг у Балтійському морі, є громадянином рф та пред'явив підроблені морські сертифікати. 

Про це інформує Sweden Herald

"Чоловік підозрюється у тому, що під час обшуку судна береговою охороною він показав кілька підозрілих підроблених документів", – заявив старший прокурор Адріен Комб'є-Хогг.

Крім цього, затриманий підозрюється у порушенні Закону про морське судноплавство та Закону про безпеку суден. Його допитують разом із іншими членами екіпажу, а документи проходять додаткову перевірку.

Після інспекції на борту Caffa Шведське транспортне агентство 8 березня видало міжнародну заборону на експлуатацію судна. Воно не може покинути місце стоянки, поки недоліки не будуть усунені. Представники агентства зазначають, що компанія-власник судна наразі не надала жодної відповіді.

"Наразі екіпаж на борту почувається добре", – повідомили у пресслужбі агентства.

Наприкінці минулого тижня ми писали, що Швеція затримала тіньовий танкер росії.

РосіяШвеціятіньовий флоткапітан

Останні матеріали

Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється