Капітан затриманого у Балтійському морі судна мав підроблені документи

Шведська прокуратура повідомила, що капітан Caffa є громадянином рф і використав підроблені морські сертифікати.

Шведська прокуратура повідомила, що капітан вантажного судна Caffa, затриманого поблизу міста Треллеборг у Балтійському морі, є громадянином рф та пред'явив підроблені морські сертифікати.

Про це інформує Sweden Herald.

"Чоловік підозрюється у тому, що під час обшуку судна береговою охороною він показав кілька підозрілих підроблених документів", – заявив старший прокурор Адріен Комб'є-Хогг.

Крім цього, затриманий підозрюється у порушенні Закону про морське судноплавство та Закону про безпеку суден. Його допитують разом із іншими членами екіпажу, а документи проходять додаткову перевірку.

Після інспекції на борту Caffa Шведське транспортне агентство 8 березня видало міжнародну заборону на експлуатацію судна. Воно не може покинути місце стоянки, поки недоліки не будуть усунені. Представники агентства зазначають, що компанія-власник судна наразі не надала жодної відповіді.

"Наразі екіпаж на борту почувається добре", – повідомили у пресслужбі агентства.

