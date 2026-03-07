російська делегація вперше з 2014 року вийшла з прапором на відкритті Паралімпіади-2026

Вихід російської команди, як повідомляють медіа, супроводжувався освистуванням із трибун.

У Вероні відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Делегація росії вперше з 2014 року вийшла на парад націй під власним державним прапором, який пронесла італійська волонтерка.

За даними російських ЗМІ, у складі делегації були присутні президент Паралімпійського комітету росії Павло Рожков, лижниця Анастасія Багіян, спортсмен-ведучий Сергій Синякін та прес-аташе Катерина Проніна. Вихід російської команди, як повідомляють медіа, супроводжувався освистуванням із трибун.

У вересні 2025 року Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету проголосувала за повне відновлення прав паралімпійських комітетів росії та білорусі. Президент МПК Ендрю Парсонс заявив, що це "демократичне рішення членів організації", яке він не може скасувати особисто.

Деякі міжнародні федерації, зокрема лижного спорту та сноубордингу, намагалися зберегти заборону, однак російські спортсмени виграли апеляцію у Спортивному арбітражному суді в грудні 2025 року. Це відкрило їм шлях до участі в Іграх із повною національною символікою.

На Паралімпіаду допустили обмежену кількість спортсменів: росію представляють шість атлетів у гірськолижному спорті, лижних перегонах і сноубордингу, білорусь — чотири спортсмени у лижних перегонах.

Збірна України відмовилася брати участь у церемонії відкриття на знак протесту проти допуску російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Рішення МПК викликало дипломатичний протест. За даними МЗС України, понад 16 країн і Європейський Союз відмовилися від участі в офіційних заходах відкриття. Серед них Велика Британія, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Австрія та Румунія. Команда Німеччини також не брала участі у параді націй на знак солідарності з Україною.

Кілька європейських суспільних мовників також відмовилися транслювати церемонію. Зокрема польський телеканал TVP, литовський LRT, латвійський LSM, естонський ERR та фінський Yle заявили, що не показуватимуть відкриття через участь російських і білоруських спортсменів із національною символікою.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російські прапори на Паралімпіаді «заплямованими кров’ю» і наголосив, що серед російських паралімпійців є військові, які отримали поранення у війні проти України, що, за його словами, суперечить цінностям паралімпійського руху.