росія отримала право виступати під національним прапором на Паралімпіаді-2026
Шестеро спортсменів із росії та четверо з білорусі зможуть виступити під своїми національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.
Про це пише Sky News із посиланням на керівний орган Ігор.
Спортсменам з обох країн було заборонено виступати під національними прапорами після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Раніше російських атлетів також відсторонювали через державну систему допінгу.
Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що цих спортсменів "будуть розглядати так само, як представників будь-якої іншої країни".
За рішенням Міжнародного паралімпійського комітету росія отримала загалом шість квот:
- дві квоти у парагірськолижному спорті (один чоловік і одна жінка);
- дві квоти у паралижних перегонах (один чоловік і одна жінка);
- дві квоти у парасноуборді (обидві — чоловіки).
- білорусь отримала чотири квоти — усі у лижних перегонах (один чоловік і три жінки).
Паралімпійський комітет росії вже оголосив, що серед учасників буде триразовий паралімпійський чемпіон із гірськолижного спорту Алєксєй Бугайов.