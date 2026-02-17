росія отримала право виступати під національним прапором на Паралімпіаді-2026

Лише у індивідуальних змаганнях.

Шестеро спортсменів із росії та четверо з білорусі зможуть виступити під своїми національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

Про це пише Sky News із посиланням на керівний орган Ігор.

Спортсменам з обох країн було заборонено виступати під національними прапорами після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Раніше російських атлетів також відсторонювали через державну систему допінгу.

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що цих спортсменів "будуть розглядати так само, як представників будь-якої іншої країни".

За рішенням Міжнародного паралімпійського комітету росія отримала загалом шість квот:

дві квоти у парагірськолижному спорті (один чоловік і одна жінка);

дві квоти у паралижних перегонах (один чоловік і одна жінка);

дві квоти у парасноуборді (обидві — чоловіки).

білорусь отримала чотири квоти — усі у лижних перегонах (один чоловік і три жінки).

Паралімпійський комітет росії вже оголосив, що серед учасників буде триразовий паралімпійський чемпіон із гірськолижного спорту Алєксєй Бугайов.