Понад 6000 іноземних компаній допомагають росії обходити санкції – розслідування

Журналісти видання The Insider виявили понад 6000 іноземних компаній, які торгують із підсанкційними російськими підприємствами та постачальниками військово-промислового комплексу, фактично допомагаючи обходити міжнародні обмеження.

За даними розслідування, найбільшу частку серед таких фірм становлять компанії з Китаю — близько 4000. Також у переліку є компанії з Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Індії.

Журналісти проаналізували зовнішньоторговельні дані російських компаній за 2024–2025 роки та виявили тисячі іноземних експортерів, які постачали товари компаніям і контрагентам російського військово-промислового комплексу, що перебувають під санкціями низки країн. Водночас автори розслідування зазначають, що це лише частина реальної мережі постачальників. Частина російських компаній формально не перебуває під санкціями, але перепродає товари подвійного призначення підприємствам оборонної галузі.

Основними країнами походження компаній-експортерів є Китай разом із Гонконгом, а також Туреччина, Індія та ОАЕ. Разом вони забезпечують приблизно дві третини всієї торгівлі з підсанкційними російськими підприємствами. У переліку близько 4000 китайських і гонконгських фірм, приблизно 300 турецьких, близько 120 компаній з Еміратів та близько 60 з Індії.

Зокрема, китайська компанія Henan New Silk Road International Co., Ltd. поставила до росії понад сотню турбореактивних двигунів на суму близько трьох мільйонів доларів. При цьому виробником було вказано неіснуючу компанію. Потужність таких двигунів дозволяє використовувати їх у великих військових безпілотниках. Отримувачем вантажу стало підсанкційне російське ТОВ "Чипдевайс", тоді як сам китайський продавець наразі не перебуває під санкціями.

Попри те що Китай лідирує за кількістю компаній та загальним обсягом поставок, ключовим постачальником високотехнологічного обладнання журналісти називають Туреччину. Близько 68% турецьких поставок у категорії складної техніки — це обладнання високого класу, виготовлене в Європі, Японії та Південній Кореї.

Зокрема, російська компанія "Мобула", яка продає верстати військовим заводам, отримала через Туреччину п'ятиосьовий вертикально-фрезерний обробний центр із числовим програмним управлінням виробництва Leadwell CNC Machines. Подібні верстати використовує концерн "Калашников", який виготовляє стрілецьку зброю та безпілотники ZALA.

Компанія "Союз Інжиніринг" закупила через Туреччину високопродуктивний фрезерний центр R5A.6 лінійки Raffaello італійської фірми Rema Control SRL. Інша російська компанія "Совтест АТЕ" закуповує через Туреччину системи автоматичного тестування друкованих плат виробництва Seica.

Також підприємство "Русполімет" придбало через Туреччину вертикальний токарно-карусельний верстат із числовим програмним управлінням, виготовлений на румунському заводі Umaro. "Русполімет" є постачальником Воткінського заводу, де виробляють, зокрема, ракети "Іскандер".

Журналісти підсумовують, що Туреччина фактично спеціалізується на перепродажі росії високоякісного західного обладнання, яке може використовуватися у військовому виробництві.