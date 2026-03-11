Угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу"

За словами Чепека, до складу делегації входять: фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду. Слідча комісія, як її назвав урядовець, має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської Комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба"", – заявив Чепек, посилаючись на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

Він також зазначив, що завданням делегації є з'ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи. Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".