Пекін пригрозив прямим ударом Японії

11 березня 2026, 14:33
Пекін пригрозив прямим ударом Японії
Фото: з вільного доступу
Японія нарощує ракетний потенціал на тлі китайської загрози.
Китай попередив Японію про можливий прямий удар після того, як Токіо почало розгортати далекобійні ракети власного виробництва біля себе.
 
Про це заявив речник міністерства оборони КНР Цзян Бінь, пише Global Times.
 
За словами речника, праві сили в Японії активно проводять політику ремілітаризації, прагнучи змінити пацифістську Конституцію, переглянути ключові документи національної безпеки та відмовитися від трьох неядерних принципів. На думку Цзяна, розгортання далекобійної зброї, дальність якої сягає приблизно 1000 кілометрів і перевищує територіальні межі Японії, позбавляє країну статусу виключно оборонного державного устрою.
 
"Це не просто небезпечна тенденція, а реальна загроза, яка може шкодити регіональному миру та безпеці. Відступ до мілітаристського минулого веде лише до самознищення. Якщо Японія наважиться застосувати силу проти суверенітету Китаю, вона отримає прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", - попередив речник КНР.
 
Як пише АВС News, 9 березня Японія розпочала розгортання першої партії власних дальніх ракет Type-12 класу "земля-корабель". Пускові установки прибули до військового табору Кемп Кенґун у префектурі Кумамото на південному заході країни. До кінця березня ракети будуть повністю розміщені, а пізніше цього року їх планують встановити на базі Кемп Фудзі у префектурі Шідзуока, на захід від Токіо.
війна в УкраїніКитайЯпонія

