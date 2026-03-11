Пекін пригрозив прямим ударом Японії

Японія нарощує ракетний потенціал на тлі китайської загрози.

Китай попередив Японію про можливий прямий удар після того, як Токіо почало розгортати далекобійні ракети власного виробництва біля себе.

Про це заявив речник міністерства оборони КНР Цзян Бінь, пише Global Times.

За словами речника, праві сили в Японії активно проводять політику ремілітаризації, прагнучи змінити пацифістську Конституцію, переглянути ключові документи національної безпеки та відмовитися від трьох неядерних принципів. На думку Цзяна, розгортання далекобійної зброї, дальність якої сягає приблизно 1000 кілометрів і перевищує територіальні межі Японії, позбавляє країну статусу виключно оборонного державного устрою.

"Це не просто небезпечна тенденція, а реальна загроза, яка може шкодити регіональному миру та безпеці. Відступ до мілітаристського минулого веде лише до самознищення. Якщо Японія наважиться застосувати силу проти суверенітету Китаю, вона отримає прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", - попередив речник КНР.