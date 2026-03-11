Ісландія виділила додаткові €2,7 млн на підтримку енергетики України

Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував Ісландії за новий внесок.

Ісландія внесла додаткові 2,7 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни зріс до понад 8,4 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував Ісландії за новий внесок і наголосив, що ці кошти допоможуть підготувати українську енергосистему до наступної зими.

"Це ті ресурси, які дозволяють нам вже зараз готувати енергетичну систему до роботи наступною зимою — проводити планові та аварійні ремонти, посилювати захист інфраструктури, формувати резерви та швидко реагувати на потреби енергетичних компаній", — зазначив він.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення росія в Україна через фінансовий механізм Фонду підтримки енергетики уклали понад тисячу контрактів на суму більш як 850 млн євро.

Коштом фонду Україна закупила необхідне енергетичне обладнання та профінансувала послуги з посилення захисту для 66 українських енергетичних підприємств.

