Румунія дозволила США розгорнути додаткові сили на авіабазі через війну в Ірані

11 березня 2026, 16:34
Фото: zakarpattya.net.ua
Розміщення відбудеться в рамках партнерства Румунії та США, але тільки після схвалення парламентом.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) схвалила запит США про розміщення додаткових військових сил на одній з авіабаз. Це пов'язано з американо-ізраїльською операцією проти Ірану.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Romania Journal.

Однією з тем засідання став запит Пентагону на використання авіабази "Міхай Когелничану" як логістичного вузла. США планують розмістити там:

  • два літаки-заправники для дозаправки військової авіації в повітрі;
  • системи супутникового зв'язку та моніторингу;
  • від 100 до 300 американських військовослужбовців з охорони та обслуговування техніки.

Президент звернув увагу, що ці системи мають оборонний характер і самі не озброєні. Розміщення відбудеться в рамках партнерства Румунії та США, але тільки після схвалення парламентом.

"Я запевняю румунів, що приводів для занепокоєння немає. Їхня країна перебуває в безпеці", – наголосив президент за результатами засідання.

Влада Румунії також проаналізувала ризики, пов'язані з війною. Зокрема, йшлося про ціни на енергоносії. Чиновники обговорили сценарії реакції держави на зростання світових цін на нафту через конфлікт.

Також, як розповів Дан, із зони конфлікту на Близькому Сході до Румунії вже повернулося 5700 осіб.

