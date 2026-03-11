Паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск з боку МПК

Національний паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й Організаційного комітету Ігор.

Там кажуть, що намагались уникати "радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони мають випадковий характер і не мають упередженого спрямування стосовно до української команди". Але останні події, мовляв, засвідчили, що ці прояви є систематичними й "набувають критичного та ганебного характеру стосовно і команди, і її членів".

"Українська паралімпійська команда 30 років поспіль бере участь у всіх Літніх і Зимових Паралімпійських іграх. Але ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод стосовно українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів із розвитку паралімпійського руху і за результатами в паралімпійських видах спорту", — йдеться в заяві.

Як приклад, національний паралімпійський комітет наводить кілька випадків. Так, там розповіли, що представник Оргкомітету змусив зняти прапор із будинку, де проживає збірна, хоча спершу це зробили з дозволу самого Оргкомітету та МПК. Зрештою, прапор дозволили розмістити там, "де його менше видно".

Крім того, представники Оргкомітету та МП "чинять тиск" на українську збірну через щоденні зібрання на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, під час яких разом з іншими командами підбивають підсумки й визначають плани на наступний день. Організатори вважають таке коротке зібрання недопустимим.

Також у комітеті нагадали, як представник МПК "жорстко намагався відібрати" маленькі сережки з прапором України та написом Stop War у паралімпійської чемпіонки Олександри Кононової під час церемонії нагородження. Але особливо збірну вразив цинічний і протиправний прояв щодо до сім’ї паралімпійського чемпіона Тараса Радя. Там кажуть, що його родина приїхала на Ігри з Тернопільщини, щоб підтримати його на змаганнях. Саме в той день росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Купивши квитки на глядацьку трибуну, родичі Радя намагалися потрапити на неї, але представники МПК та Оргкомітету відібрали у родини українські прапори та жіночі хустки з українським національним орнаментом. Як пояснення заявили, що так робиться "відповідно до правил МПК".

"Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026! Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", — додали у НПК.