У Туреччині розмістили систему Patriot для посилення протиповітряної оборони

10 березня 2026, 16:10
У Туреччині розмістили систему Patriot для посилення протиповітряної оборони
словоіділо
Країна посилює протиповітряну оборону на південному сході.

Міністерство оборони Туреччини заявило 10 березня, що американська система протиповітряної оборони Patriot була розгорнута в південно-східній провінції в рамках "посилених заходів протиповітряної та протиракетної" оборони НАТО.

"У світлі останніх подій у нашому регіоні вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки наших кордонів та повітряного простору, і ми проводимо консультації з НАТО та нашими союзниками. На додаток до національних заходів, які ми впровадили, НАТО посилило заходи протиповітряної та протиракетної оборони", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини на X. 

У  відомстві додали, що система Patriot зараз знаходиться в Малатьї та "готується до оперативної готовності для підтримки захисту повітряного простору".

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, Іран здійснив запуск балістичної ракети у напрямку Туреччини. Повітряну ціль перехопили сили протиповітряної та протиракетної оборони.

